Der Mediziner Fred Konrad aus Käshofen wird für die Grünen in der Südwestpfalz als Direktkandidat bei der Landtagswahl 2021 antreten. Der Kinder- und Jugendarzt, der bereits einmal im Landtag für die Grünen saß, wurde in der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt. Fred Konrad tritt damit als Kandidat im Wahlkreis 48 an, der neben der Stadt Pirmasens die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein, Pirmasens-Land und Rodalben umfasst.