Die Grünen wollen in Pirmasens auf eine rasche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans drängen. Vor allem für Radfahrer und Fußgänger müsse mehr getan werden. Die Ideen in dem Konzept stoßen auf Zustimmung der Grünen. Bei einer Fahrradtour will die Partei auf Probleme aufmerksam machen.

Die Stadt Pirmasens hat über mehrere Jahre hinweg einen ausführlichen Verkehrsentwicklungsplan erstellen lassen, der bei Annette Sheriff, der Fraktionssprecherin im Stadtrat,