Eine zivile Nutzung der Bundeswehr-Liegenschaft „zentrales Langzeitlager Gerät“ auf dem Grünbühl rückt in weite Ferne. Wie die CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer am Dienstag mitteilte, werde die US Air Force im vierten Quartal 2020 das Areal der Bundeswehr übernehmen. Schäfer will langfristig jedoch weiter eine zivile Nutzung des Geländes anstreben. „Bei meinen Gesprächen mit den amerikanischen Partnern und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) verweise ich stets auf die große Bedeutung des Grünbühls für die weitere wirtschaftliche Entwicklung von Pirmasens und Rodalben“, sagt Schäfer. Sie sei sich mit der Bima einig, „dass wir uns bei unseren Gesprächspartnern auf der amerikanischen Seite für eine schnellstmögliche Klärung der militärischen Nutzungssituation einsetzen. Die Kommunen brauchen Klarheit, wie es weitergeht.“

Zivile Nutzung „absehbar ausgeschlossen“

Mitte Juli sei ihr mitgeteilt worden, so Schäfer, dass die Übernahme des bisherigen „zentralen Langzeitlagers Gerät“ der Bundeswehr durch die US Air Force nach derzeitigem Sachstand im vierten Quartal erfolgen wird. „Eine zivile Nutzung wäre unter diesen Umständen für diesen Bereich des Grünbühls somit absehbar ausgeschlossen“, sagt Schäfer. Sie werde sich weiter für eine Freigabe der Liegenschaft im Sinne eines kommunalen Gewerbegebietes stark machen. Unter Umständen bieten die von US-Verteidigungsminister Mark Esper angekündigten Umstrukturierungen der deutschen US-Militärstandorte die Möglichkeit, hier Bewegung in die richtige Richtung zu erreichen, so Schäfer.

Zur Nutzung der Liegenschaft des US Army Medical Materiel Center Europe (USAMMCE) nach der Verlegung von Pirmasens nach Kaiserslautern können Schäfer zufolge zum jetzigen Zeitpunkt noch keine näheren Auskünfte gegeben werden.