Die Bundeswehr-Liegenschaft „zentrales Langzeitlager Gerät“ auf dem Grünbühl wird nach Angaben der CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer nach derzeitigem Sachstand im vierten Quartal 2020 von der US Air Force übernommen. Den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, Wolfgang Denzer, ärgert, dass er davon erst aus der Zeitung erfahren hat.

Denzer wirft Schäfer „mangelnde Kommunikation“ in dieser für die Verbandsgemeinde Rodalben so wichtigen Frage vor. Würde die Air Force tatsächlich die besagten Hallen beanspruchen, käme eine Nutzung des Geländes als Gewerbegebiet für Rodalben definitiv nicht in Frage, sagt Denzer. Gerade für eine mögliche Ansiedlung von Gewerbebetrieben gebe es für Rodalben keine räumliche Alternative.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner will sich durch die Äußerungen Schäfers nicht beirren lassen und beim Bundesverteidigungsministerium nochmals einen Vorstoß wagen. Bereits im Jahr 2008 habe Schäfer behauptet, die Panzerhallen würden noch im selben Jahr geräumt und zur zivilen Nutzung freigegeben. Tatsächlich seien sie für eine zivile Nutzung bis heute nicht freigegeben, so Glöckner. Es lohne sich auf jeden Fall zu prüfen, ob und welchen Bedarf die Amerikaner für das Areal auf dem Grünbühl anmelden und inwieweit sich eine zivile Nutzung für das Gebiet an der Pirmasenser und Rodalber Gemarkungsgrenze umsetzen lässt. Gerade mit Blick auf Rodalben sei die Freigabe für eine zivile Nutzung alternativlos, sagt Glöckner.