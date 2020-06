Nachdem in den vergangenen Wochen Straßen verbreitert und begradigt worden waren, damit die Schwertransporte durchkommen, sind nun die ersten Teile für die neue Windkraftanlage bei Kröppen in der Südwestpfalz eingetroffen. Seit dem Wochenende lagern auf dem Gelände neben der L478 zwischen Bottenbach und Vinningen Maschinenhaus, Getriebe und Nabe des Windrads, das mit 241 Metern das höchste in Rheinland-Pfalz werden soll. Mit drei Lastwagen wurden die extrem schweren Teile angeliefert. Allein das Maschinenhaus bringt mit montiertem Getriebe rund 100 Tonnen auf die Waage, wie die Betreiberfirma Juwi mitteilte. In den nächsten Tagen ist Fingerspitzengefühl gefragt, wenn die riesigen Rotorblätter über die kurvige L482 zwischen der Eichelsbachermühle und der Einmündung zur L478 manövriert werden. Die Transporte sollen in den Nachtstunden über die Bühne gehen.