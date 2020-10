Der größte Weihnachtsmarkt der Region in Rodalben fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Der Verkehrsverein hält es nicht für möglich, dabei ein vernünftiges Hygiene-Konzept umzusetzen. Es sei besser zu verzichten, als „möglicherweise durch die Veranstaltung einen Corona-Brennpunkt zu verursachen“, sagte Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer, der auch Mitglied im Vereinsvorstand ist. Der Markt umfasst rund 50 Buden und zog in früheren Jahren Tausende Besucher an.

