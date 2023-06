Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Erfweiler spielt nächste Saison zum ersten Mal überhaupt in der Fußball-A-Klasse. Der Vizemeister der B-Klasse Ost setzte sich am Samstagabend im dritten Aufstiegsspiel vor 850 Zuschauern in Clausen gegen den SV Großsteinhausen, den Zweiten der B-Klasse West, in einem dramatischen Match mit 3:2 durch. Dabei stand ein Mann im Mittelpunkt: Kevin Dallas.

Der überragende Angreifer markierte drei Treffer, schoss den TuS im Alleingang in die A-Klasse und damit zum größten Erfolg in der Geschichte des 1909 gegründeten Vereins.