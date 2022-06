In Pirmasens hat es am Dienstag in Höhe des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße einen Wasserrohrbruch gegeben. Laut Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch soll es sich um einen größeren Rohrbruch handeln. Zu der Ursache und dem Ausmaß konnte sie jedoch keine weiteren Angaben machen. Ein Team der Stadtwerke war mit Bagger vor Ort und hat die Straße an zwei Stellen großflächig aufgerissen. Die Fahrbahn wurde für die Arbeiten zunächst halbseitig gesperrt. Die Wasserversorgung wurde für die Anlieger im direkten Bereich unterbrochen, auch für den Wasgaumarkt. Die Wasserversorgung in den betroffenen Bereichen wurde gegen 17 Uhr wieder hergestellt. Nach Analyse der Straßenschäden durch den Wasserrohrbruch ist die Bitscher Straße im Bereich zwischen Richard-Strauß-Weg und Berliner Ring seit dieser Zeit voll gesperrt. Die Einfahrt zum Berliner Ring ist aus Richtung Niedersimten kommend möglich. Die Zufahrten zum Richard-Strauß-Weg und Schillerring sind aus Richtung Innenstadt kommend möglich. Die Zufahrt zum Wasgau-Markt wie auch für Anlieger bleibt weiterhin möglich. Im Laufe des Mittwochs, 29. Juni, wird der Umfang der erforderlichen Straßensanierungsmaßnahmen festgestellt. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der betroffenen Straße beginnen direkt danach. Die Dauer der Baumaßnahme ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch die Busse der städtischen Linien sind von der Sperrung betroffen und werden wie folgt umgeleitet: Die Buslinie 208 fährt stadteinwärts eine Umleitung nach der Haltestelle „Bitscher Straße“ über die Adlerstraße/Charlottenstraße/Simter Straße zurück in die Bitscher Straße. Die Haltestelle „Richard-Strauß-Weg“ entfällt.

Die Buslinie 210 sowie der Überland-Bus der QNV fahren stadtauswärts eine Umleitung direkt nach der Haltestelle „Bitscher Straße“ über die Adlerstraße/Charlottenstraße/Simter Straße zurück in die Bitscher Straße stadteinwärts fahren beide Buslinien über die Simter Straße zur Charlottenstraße. Auch hier kann die Haltestelle „Richard-Strauß-Weg“ nicht bedient werden. Wie lange die Umleitung bestehen bleibt, ist unklar.