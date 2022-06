In Pirmasens hat es am Dienstag in Höhe des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße einen Wasserrohrbruch gegeben. Laut Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch soll es sich um einen größeren Rohrbruch handeln. Zu der Ursache und dem Ausmaß konnte sie jedoch keine weiteren Angaben machen. Ein Team der Stadtwerke ist mit Bagger vor Ort und hat ein Loch ausgehoben. Die Wasserversorgung wurde auf unbestimmte Zeit in dem betroffenen Bereich abgestellt.