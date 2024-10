Im ersten Gastspiel der Gräfensteiner Theaterspiele unter städtischer Schirmherrschaft kommt am Sonntag, 17. November, 19 Uhr, die Chawwerusch-Produktion „Novecento“ auf die Bühne der Mozartschule in Rodalben.

„Novecento“ ist eine Metapher für die Lebensreise eines staatenlosen Menschen, eine anrührende Geschichte um Musik, Leidenschaft und Freundschaft, heißt es in einer Ankündigung. Das gleichnamige Buch von Alessandro Baricco wurde 1998 unter dem Titel „Die Legende des Ozeanpianisten“ verfilmt und zum Welterfolg. Rosa Tritschler hat den Bestseller für die Schauspieler und Musiker Ben Hergl und Wolfgang Mayer als Musiktheater inszeniert – beide spielen die Musik im Stück auf Klavier und Querflöte durchgehend live.

Im Mittelpunkt des Stücks steht Novecento, der als Baby in einem Pappkarton ausgesetzt wird und sich an Bord eines Ozeandampfers namens Virginia zum Starpianisten entwickelt. In den Goldenen Zwanzigern begegnet er auf dem Schiff dem Flötisten Tim Tooney, mit dem er sich anfreundet und mit dem zusammen er eine neue Musik mit viel Schwung kreiert. Spannend wird es, wenn der Ragtimepianist und selbst ernannte „Erfinder des Jazz“, Jelly Roll Morton, an Bord kommt und Novecento zu einem Musikduell auffordert.

Staatenlos und ohne Papiere

Novecento nimmt an Bord die Erzählungen, Gerüche und Blicke der Reisenden auf und setzt sie in Musik um, die kundtut, dass er die Welt da draußen genau kennt, obwohl er nie das Festland betreten hat. Er verlässt das Schiff, auf dem er geboren wurde, zeit seines Lebens nicht, pendelt auf der Route zwischen Europa und Amerika. „Er bleibt staatenlos und ohne Papiere, teilt damit ein Schicksal mit vielen, die gegenwärtig zwischen Staaten unterwegs sind“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Info

Karten in Preiskategorien von zwölf bis 19 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo im Rathaus Rodalben, Telefon 06331 234180, E-Mail tourist@rodalben.de; bei Lotto Schneider und in der Hobbytique.