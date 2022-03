Der erste Pirmasenser Gospeltag am Samstag, 19. März, bringt rund 60 Gospelsänger aus der ganzen Pfalz zu Workshop und Konzert in die Johanneskirche. Anmeldungen zum Workshop sind noch möglich. Geplant war alles eigentlich ganz anders.

Dass nicht ein einzelner Chor, sondern die Evangelische Landeskirche der Pfalz am 19. März nach Pirmasens zum Gospeltag einlädt, liegt an einer gemeinsamen Anstrengung, erläutert Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant. Der Popularmusikbeauftragte der Evangelischen Landeskirche hat ihn zusammen mit Bezirkskantor Tobias Markutzik und Gospelpfarrer Stefan Fröhlich aus Maxdorf ins Leben gerufen, um einen bekannten Gospeldozenten in die Region zu bringen.

Eigentlich hätte das schon 2020 bei einem Projekt für „Brot für die Welt“ sein sollen, doch das fiel wegen Corona aus. Was blieb, was die Idee für einen Workshop mit Konzert in Pirmasens.

Der Gospeltag am 19. März gliedert sich in einen Workshopteil und ein Konzert. 60 Teilnehmer aus Gospelchören der ganzen Pfalz haben sich für den Workshop angemeldet, der zwei Proben (14 bis 16 Uhr, 17 bis 19 Uhr) vorsieht.

Unter Leitung der Sängerin und Komponistin Miriam Schäfer (42) aus Witten lernen sie neue Chorarrangements und erarbeiten Gospelsongs, die sie abends um 20 Uhr beim Konzert (auch in der Johanneskirche, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht) vorstellen. Zwar ist der Anmeldeschluss bereits vorbei, aber auch Kurzentschlossene können bei dem Workshop noch mitmachen, so Croissant, wenn sie das Anmeldeformular auf der Website www.popularmusik-pfalz.de ausfüllen (Gebühr: 20 Euro, ermäßigt: 15 Euro).

Konzert mit Gospelband Schäfer studierte am ArtEZ Conservatorium in Enschede, wo sie den Bachelor of Popular Music erhielt. Seitdem ist sie als Sängerin und Gospelcoach in ganz Deutschland und den USA, Dänemark und Frankreich zu hören. In den letzten Jahren war Schäfer als Sängerin und Songwriterin auch mit eigenen Songs an mehreren CD-Produktionen beteiligt. Ihre neue CD „We Believe“ enthält das nach einem Traditional klingende „I’m Protected“, die Hymne „I Am Right Here“ und Songs wie den Crossover-Worship-Gospel „We believe“.

In Pirmasens wird Miriam Schäfer unterstützt von ihrer Band, die aus drei Musikern besteht. Pianist Timo Böcking, 1987 in Siegen geboren, studierte an der Musikhochschule Köln, wo er heute ebenso unterrichtet wie an der Evangelischen Popakademie in Witten. Bassist David Just, Jahrgang 1985, studierte an der Universität Siegen neben Musik auch Physik und Mathematik und ist seit als Gesamtschullehrer in Haiger (Hessen) tätig. Schlagzeuger Eckhard Jung studierte am Drummer Institut in Düsseldorf und absolvierte den Kontaktstudiengang für Popularmusik an der Hochschule für Musik & Theater in Hamburg. Auf dem Programmplan des Pirmasenser Konzerts stehen moderne Gospelsongs aus der Feder von Miriam Schäfer.