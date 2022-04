André Jankwitz, Leiter des Garten - und Friedhofsamtes, wurde am Dienstag mit dem „goldenen Gingko“ ausgezeichnet. Damit wird er für sein Engagement und die einfallsreichen Ideen bei der Stadtbegrünung geehrt. Durch sein Mitwirken in vielen Projekten hat er das Stadtbild maßgeblich geprägt.

Der Treffpunkt zur Verleihung des „goldenen Gingko“ am Dienstagmittag hätte für André Jankwitz nicht besser gewählt sein können: Immerhin hat er den Strecktalpark in seinem Amt als Leiter des Garten- und Friedhofsamtes maßgeblich um- und mitgestaltet. Umso passender ist es, dass nun im Poissy-Garten, dem Herzstück des Parks, ein Gingko-Baum zu Jankwitz’ Ehren steht. Im Anschluss an die symbolische Übergabe des Baumes folgte im Forum Alte Post die feierliche Überreichung der Urkunde und goldenen Anstecknadel – coronabedingt zirka ein Jahr nach Bekanntgabe.

Mit der nicht dotierten Auszeichnung ehrt die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft (DGG) Jankwitz’ herausragendes Engagement auf dem Gebiet der Stadtbegrünung und Gestaltung des öffentlichen Raumes. Der studierte Landschaftsarchitekt und gelernte Gärtner ist seit über 20 Jahren Leiter des Gartenamtes und hat das Stadtbild seitdem durch viele Projekte maßgeblich mitgeprägt.

Mehr Lebensqualität durch Grünflächen

Oberbürgermeister Markus Zwick hebt die „zahlreichen innovativen und einfallsreichen Ideen“ Jankwitz’ hervor. Im Besonderen erwähnt er den Strecktalpark, aber auch die Gestaltung des Palmen-Atriums auf dem Hochschul-Campus, den Erhalt des Alten Friedhofs, sowie das Projekt „essbare Stadt“. Diese Initiative habe Jankwitz ebenfalls entscheidend mitgeprägt und somit dafür gesorgt, dass nicht nur Blumen, sondern an verschiedenen Stellen der Stadt auch Obst- und Gemüsesträucher gepflanzt wurden, an denen sich bedient werden kann.

„Er hat gemeinsam mit seinem Team das Gesicht der Stadt verändert. Dieser Preis ist eine große Ehre für André, aber auch für die Stadt Pirmasens. Er unterstreicht in besonderer Weise die Bedeutung kommunaler Grünflächen für die Pirmasenser Lebensqualität“, fasst Zwick die Leistung des Landschaftsgärtners zusammen. Damit untrennbar verbunden sei der Erholungs- und Freizeitwert der Parks und Spielplätze.

Blühwiesen für Artenvielfalt

Zudem lobt Zwick Jankwitz’ nachhaltige Gestaltung. Das zeige sich zum Beispiel auch darin, dass der 62-Jährige viele ehemalige Grünflächen mittlerweile zu Blühwiesen umgestaltet habe und damit zum Erhalt der Artenvielfalt beitrage.

Diesen Aspekt hebt auch der Präsident der DGG, Klaus Neumann, besonders hervor. Er ist der Meinung: „Die Begrünung von Stadtflächen ist das beste Mittel, um dem Artensterben und dem Klimawandel entgegenzuwirken“. Der DGG gehe es mit der Vergabe dieses Preises somit vor allem darum, die Bedeutung von Grünflächen für die Natur und auch für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger hervorzuheben. So dankt er Jankwitz bei der Übergabe der Urkunde für „sein Engagement für das städtische Grün“.

„In der Innenstadt gibt es noch was zu tun“

Auch Michael Schieler, früherer Beigeordneter der Stadt und langjähriger Wegbegleiter von Jankwitz, betont in seiner Laudatio, wie überzeugt Jankwitz seit Beginn seiner Arbeit in Pirmasens von der Bedeutung des Naturschutzes und der Wichtigkeit von öffentlichen Grünflächen war. „Seine kreative und langjährige Arbeit für die Natur wird mit diesem Preis gewürdigt“, fasst Schieler zusammen.

Jankwitz selbst hält sich in seiner Rede zum Abschluss vergleichsweise kurz: „Ich will mich einfach nur bedanken, bei meinen Kollegen und bei der Politik, die immer versucht hat, alles möglich zu machen.“ Er habe es nie bereut, vor 36 Jahren von der Hauptstadt nach Pirmasens gezogen zu sein. Auch wenn er den Oberbürgermeister schon gefragt habe, was nach solch einer Auszeichnung jetzt noch kommen solle, hat er noch nicht vor, in Rente zu gehen. „Ich werde euch noch erhalten bleiben, in der Innenstadt ist ja auch noch ein bisschen was zu tun“, sagt Jankwitz.