Im Mittelalter war es Frauensache – das Bierbrauen. Das wollte ich nur mal erwähnen, zum heutigen Tag des deutschen Bieres. Da hat sich in den vergangenen 500 Jahren wohl einiges geändert, mir scheint das Bierbrauen ist jetzt eine Männerdomäne.

Wie sonst lässt es sich erklären, dass da im Bier soviel drin ist, was ich eigentlich gar nicht brauche. Die Regale stehen voll von Biermischgetränken und alle Marken machen da mit.

Bier + Cola + X? Mit Cola kann ich ja noch leben, kann es mir aber auch ganz leicht in gewünschter Menge selbst in mein Bier kippen. Aber ein X, warum brauche ich ein X im Bier? Während ich so darüber nachgrübele, fällt mir ein – heute ist auch der Welttag des Buches. Das wollte ich dann doch nicht unter den Biertisch fallen lassen. Und wer die beiden besonderen Tage miteinander vermischen will: Bier+ Buch + A ergibt … na was wohl?

Bierbauch! Den Satz kann man gerne auch zweimal lesen. Prost!