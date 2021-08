Pirmasens ist voller Mysterien und rätselhafter Erscheinungen, für die es keine logische Erklärung gibt. Zwei Beispiele gefällig? Da wäre das Melonenrätsel in der Max-Reger-Straße. Seit zwei oder drei Wochen finden sich dort immer wieder frisch aufgegessene Wassermelonen auf dem Gehsteig und der Fahrbahn. Unbekannte Liebhaber dieses Kürbisgewächses, das eigentlich eher im Sommer gerne verspeist wird, scheinen die Melonen in derartigen Mengen zu verdrücken, dass sie die Reste auf die Straße werfen müssen. Oder sollen die prallen Früchte mit dem leuchtend roten Fruchtfleisch etwas Besonderes symbolisieren und versteckte Botschaften an die Passanten senden?

Ein ganz anderes Mysterium findet sich am Wegesrand auf den Feldern zwischen Winzeln und Schelermühle. Hier gibt es eine Stelle, an der regelmäßig Unbekannte sich ihrer Stiefel entledigen und diese im Straßengraben liegen lassen. Immer ein ganzes Paar und immer Damenstiefel mit sehr hohem Schaft und gefährlich wirkenden Absätzen. Und das auf einem Feldweg, wo es außer Gülletransporten und Maisäckern sowie Hunden nicht viel zu sehen gibt. Ein einzelnes Stiefelpaar mag am Wegesrand, wo oft genug Unterhosen, T-Shirts und auch Kleider zu finden sind, ja noch angehen. Aber die Serie der immer wieder dort abgelegten Stiefel der gleichen Machart wirkt denn schon sehr mysteriös.