Heidi geht mir auf die Nerven. Ich spreche nicht von der Enkelin des Alm-Öhis, sondern von der Leit-Kuh der klapperdürren Herde, die jeden Donnerstagabend durch die bundesdeutsche Fernsehlandschaft getrieben wird.

„Richtige Models müsse sich net de Kopp schore un durch de Schlamm robbe, um gebucht zu werde“, informiere ich den jugendlichen Fan, der kritiklos an Heidis Lippen hängt. „Das stärkt de Charakter, das is wichtig, wenn mer Model werde will“, werde ich beschieden. „Als ob die Heidi jemals so ä Kram gemacht hätt’, oder ihr Mähne geopfert hätte!“, werfe ich ein. „Außerdem is die doch über Unnerhose-Model nie rauskomm.“

„Pfff… immerhin hat se domit Millione verdient, außerdem sieht se super aus…is die net in euerm Alter?“, kommt die dünn versteckte Häme.

„Wenn die Moins uffsteht, sieht sie auch net annnersch aus, wie mir“, fauche ich. Flugs wird mir ein Bild auf dem Handy präsentiert. „Do steht „ungeschminkt und natürlich“ untedrunner“, kommt triumphierend.

„Das is geloge. Damit die so „natürlich“ aussieht, hat de Visagist drei Stunde gebraucht. Ich wett’, wenn die moins die Zeitung reinholt, zieht sie sich ä Sack über de Kopp, damit se niemand sieht.“

„Pah, ihr sinn jo nur neidisch…“, damit ist die Unterhaltung beendet, und es wird sich wieder auf Heidi und ihre ausgemergelte Herde konzentriert. Also, wenn ich irgendwo doch noch einen morgendlichen Schnappschuss eines herzlosen Paparazzi auftreibe, mach’ ich ein Fass auf. So ein schönes Bild, wo sie statt zwanzig Jahre jünger als wir, zehn Jahre älter aussieht. Mit Falten, geschwollenen Augen und käsigem Teint, – so wie man halt aussieht, wenn man nicht wirklich mehr ein Twen ist.