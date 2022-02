Die Bahnstrecke zwischen Pirmasens-Nord und Zweibrücken bleibt auch am Donnerstag gesperrt. Darüber informierte die Bahn am Mittwochabend auf ihrer Internetseite. Am Montagmorgen um 5.25 Uhr war vor dem Bahnhaltepunkt Thaleischweiler-Fröschen die Regionalbahn nach Saarbrücken entgleist. Der havarierte Triebwagen war in der Nacht zum Dienstag zum Bahnhof Biebermühle gebracht worden. Derzeit läuft die Reparatur des Gleises. Nach Angaben der Bahn sind insgesamt 107 Betonschwellen defekt und müssen ausgetauscht werden. Die Schienen selbst sind noch intakt. Die Bahn setzt zwischen den Bahnhöfen Pirmasens-Nord und Zweibrücken Busse ein.