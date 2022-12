Einen Effizienzsschub wird die Pirmasenser Müllverbrennungsanlage (MVA) noch dieses Jahr erleben. Der Betreiberkonzern „Energie from Waste“ (EEW) hat neun Millionen Euro in eine neue Stromturbine investiert und will künftig Strom für 30.000 Haushalte produzieren.

„Energy from Waste“ betreibt für den Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) die Müllverbrennungsanlage und hat die Anlage zum 1. Januar 2014 dem ZAS abgekauft, der sich dann auflösen wird. Die Erneuerung der Turbine war erst später vorgesehen, wurde aber nun vorgezogen. Wer Nachhaltigkeit ernst nehme, müsse Effizienzpotenziale heben, wo immer es möglich ist, meint Axel Köhler, kaufmännischer Geschäftsführer der Pirmasenser MVA. Zwei Jahre früher als geplant wird die neue Turbine die Effizienz um 25 Prozent heben. Köhler rechnet damit, dass künftig zusätzliche 18.000 Megawattstunden Strom und damit mehr als 110.000 Megawattstunden produziert werden können; bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz, die verbrannte Müllmenge werde somit nicht erhöht. Dadurch könnten jährlich 10.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden, rechnet MVA-Werkleiter Michael Höling vor.

Die letzten Tests will EEW bis Ende des Jahres abgeschlossen haben und dann wie gewohnt in Fehrbach Strom und vor allem Fernwärme produzieren. Die Fernwärmekunden genießen laut EEW Priorität. Erst wenn deren Bedarf gedeckt sei, werde die verbleibende Energie verstromt, betont Geschäftsführer Köhler.

Gebührenzahler werden profitieren

Von der Effizienzsteigerungen werden Müllgebührenzahler im ZAS-Gebiet noch im kommenden Jahr kräftig profitieren. Der in Fehrbach produzierte Strom wird vom ZAS derzeit sehr gewinnbringend an den Strommärkten über die Mannheimer MVV verkauft. Durch die extrem gestiegenen Strompreise kann der ZAS im kommenden Jahr den Verbrennungspreis auf niedrige 49 Euro pro Tonne Müll reduzieren. In normalen Jahren waren immer mehr als 200 Euro pro Tonne zu zahlen.

Ab dem 1. Januar 2024 jedoch wird EEW allein den Strom vermarkten können. EEW betreibt in Deutschland und Luxemburg an 17 Standorten Müllverbrennungsanlagen, die jährlich rund fünf Millionen Tonnen Müll verheizen. In Pirmasens sind es rund 180.000 Tonnen im Jahr. Der Konzern kündigte am Donnerstag zudem an, bis 2030 klimaneutral wirtschaften zu wollen. Bis dahin soll das Kohlendioxid aus Verbrennungsanlagen abgeschieden werden für die Verwendung als Rohstoff in der Chemischen Industrie oder zur unterirdischen Lagerung.