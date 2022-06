Zeugen beobachteten am Samstag um 16 Uhr einen Mann, als mit dem rechten Ellenbogen die Schaufensterscheibe eines Spielwarengeschäfts in der Fußgängerzone in Pirmasens einschlug. Bevor die Polizei vor Ort war, hatte sich der Mann in Richtung Nagelschmiedsbergtreppe davon gemacht. Um 18.10 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert. Diesmal ging es um einen lautstarken Streit in der Spitalstraße. Verantwortlich für die Auseinandersetzung war ein stark betrunkener Mann, ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,58 Promille. Der Mann wurde sie zur Ausnüchterung ins städtische Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass er aus einer Wunde am rechten Ellenbogen blutete. Zeugen, die am Nachmittag die Attacke auf die Schaufensterscheibe beobachtet hatten, schrieben dem Betrunkenen diese Tat zu. Ihm steht jetzt ein Strafverfahren bevor.