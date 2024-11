In Deutschland startet Britta Jung für die Wsf Zweibrücken, in Frankreich für den KC Metz. Zuletzt war die 15-Jährige in Paris nicht nur bei ihrem Debüt in einem neuen Wettbewerb äußerst erfolgreich.

Bei den französischen Meisterschaften im Kanuslalom der U18 (18 Jahre und jünger) und U15 (15 Jahre und jünger) strahlte eine Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums Pirmasens bei der Siegerehrung über beide Ohren. Kein Wunder: Die 15-jährige Britta Jung von den Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken, die in Frankreich für den französischen Verein KC Metz startet, konnte auf der Olympiastrecke in Paris ihr Können unter Beweis stellen – mit zwei Meister- und zwei Vizemeister-Titeln.

Am Montag starteten die Qualifikationsläufe im Kanuslalom in den Disziplinen Kajak und Canadier-Einer (knieend mit dem Stechpaddel), bei denen Jung es schaffte, sich in beiden Disziplinen direkt für das Finale gegen jeweils 40 weitere Starterinnen zu qualifizieren. „Die anspruchsvolle Olympiastrecke in Paris liegt mir irgendwie“, kommentierte die 15-jährige Höheischweilerin ihre Leistung nach den Qualifikationsläufen.

Beim Cross-Debüt gleich den Titel geholt

Und tatsächlich konnte sie im Kajak-Finale, das mit den 15 besten Athletinnen besetzt war, noch eine Schippe drauflegen und schaffte mit einem fehlerfreien Lauf einen hervorragenden zweiten Platz. Im Canadier-Einer, bei dem im Finale die zehn besten Sportlerinnen starteten, gelang ihr eine weitere Sensation mit einem völlig unerwarteten zweiten Rang. Sie kürte sich damit zur französischen Vizemeisterin in beiden Disziplinen – und in der Kombi-Wertung der beiden Kategorien sogar zur französischen Meisterin.

An den beiden darauffolgenden Tagen wurde der Wettkampf im Kajak-Cross, der ganz neuen olympischen Disziplin ausgetragen. Dabei treten jeweils vier Starter in Head-to-Head-Rennen direkt gegeneinander an, wobei die zwei besten Starter jeweils eine Runde weiterkommen. Für Britta Jung war es ihr allererstes Kajak-Cross-Rennen. Sie schaffte es dennoch, sich durch eine starke kämpferische Leistung in den Vorläufen für das Finale der besten vier zu qualifizieren. Dort konnte sie sich noch mal steigern und sprintete der Konkurrenz zu ihrem ersten Meistertitel in dieser neuen Disziplin davon.