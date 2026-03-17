Lachen trotz Entbehrungen – Mathilde Kreuzer wird 105 und erzählt, wie Familie und Glaube sie durch Krieg und Alltag trugen.

Mathilde Kreuzer hat es in ihrem Leben nicht immer leicht gehabt – ihr Lachen hat sie dennoch nicht verloren. Einige Tage nach ihrem 105. Geburtstag sitzt sie sichtlich stolz zwischen den vielen Blumen der Gratulanten. Lesen mochte sie immer, doch die Augen spielen nicht mehr mit. Auch das Hören fällt schwer; das Gespräch verläuft langsam und laut. Vieles aus einer sehr langen Lebenszeit ist verblasst, die wesentlichen Dinge aber hat sie präsent.

Besonders lebendig ist die Erinnerung daran, wie sie ihre drei Kinder gemeinsam mit ihrer Mutter allein großzog. Ihren Mann Franz lernte sie über ihren älteren Bruder Willi kennen, der mit Franz im Krieg war und ihm ein Foto seiner Schwester zeigte. Für Franz stand danach fest: Diese Frau wollte er heiraten. Anfang der 50er-Jahre gaben die beiden sich das Ja-Wort. Franz starb später mit 48 Jahren an den Kriegsfolgen. Verehrer gab es viele, doch sie war wählerisch – mit der Bahn fuhr sie mit Freundinnen zum Tanzen nach Dahn. Bei der Erinnerung daran lacht sie noch heute gern.

„Mir wurde nichts geschenkt“

Als ihr Mann starb, waren die Kinder Marianne, Franz-Josef und Helmut zwischen zwei und neun Jahren alt. Von da an bestimmten Geldverdienen und Fürsorge den Alltag. Tagsüber arbeitete Kreuzer in der Schuhfabrik, danach im Garten, abends ging sie noch putzen. In der Fladensteinstraße, wo sie bis heute lebt, kaufte sie ein kleines Sandsteinhaus. „Mir wurde nichts geschenkt“, sagt sie. Mit Stolz erzählt sie von ihrer ersten Wäschetrockner-Maschine – einem Schrank, in dem die Wäsche aufgehängt wurde. Eine Erleichterung, als noch in Kübeln von Hand gewaschen wurde. Urlaube waren damals kein Thema.

Kraft fand Kreuzer im Glauben und beim Wallfahren. Meist mit dem Bus besuchte sie Pilgerstätten in Polen und Italien. Warum? „Für unseren Herrgott und die Muttergottes“, sagt die 105-Jährige. Eine Fahrt nach Polen blieb ihr besonders im Gedächtnis: Kurz vor der Grenze stellte sie fest, dass sie keinen Ausweis dabei hatte. Die Kontrolle überstand sie im Toilettenraum. „Auf der Rückfahrt saß ich ganz brav und hab auf den Boden geguckt. Kurz vor meinem Platz ist der Kontrolleur umgekehrt und wieder ausgestiegen“, erzählt sie mit verschmitztem Lächeln – überzeugt, dass die Muttergottes ihre Hand im Spiel hatte.

An die Evakuierungen der Kriegszeit erinnert sich Kreuzer ebenfalls. In Thüringen waren sie und ihre Mutter bei „guten Leuten“ untergebracht. Nach der Rückkehr nach Bundenthal lebten sie später im Schulhaus. Dunkel waren die Nächte – in einer davon kam ihr Vater bei einem Autounfall ums Leben. Die Wehmut ist spürbar, wenn sie davon erzählt.

Mit sich ist sie im Reinen. „Es gab gute Zeiten und es gab schlechte Zeiten“, sagt sie. Ein Rezept fürs Altwerden? Keines. Sie habe gesund gelebt und sich auf Arbeit und Familie konzentriert. „Für mehr war auch keine Zeit“, sagt sie und lacht. Ihrem Franz ist sie bis heute treu geblieben. Nach ihm gab es keinen anderen mehr.