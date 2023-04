Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer in den Monaten vor der Corona-Krise Sport in der Halle der Pirmasenser Husterhöhschule betrieben hatte, dem fiel schon bei den ersten schnelleren Schritten auf: Der Halt fehlte, es war glatt. Das sind auch für den Tischtennisclub Pirmasens, dessen Teams alle in der Husterhöhschule trainieren und um Liga-Punkte spielen, schlechte Voraussetzungen.

Es fällt schon beim Einspielen auf: Die notwendige Standfestigkeit geht verloren. Klar ist: Ohne ein nasses Tuch zum Befeuchten der Schuhsohlen geht zurzeit nichts. Denn die schnellen Bewegungen