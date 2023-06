Die Tennisspielerinnen des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums haben beim Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia den Regionalentscheid der Wettkampfklasse IV klar gegen das Gymnasium Nieder-Olm gewonnen.

Olivia Völker, Juli Silber, Alisa Wilhelm und Hannah Heumach (von links) siegten in ihren Einzeln. Anna Bayer (ganz rechts) spielte im Doppel an der Seite von Heumach und gewann dieses ebenso wie Wilhelm/Silber das zweite Doppel. Somit gelang den Spielerinnen aus Pirmasens ein klarer 6:0-Erfolg, der sie nun zum Landesfinale am 13. Juli bringt. Der genaue Austragungsort im Regierungsbezirk Trier ist laut der betreuenden Lehrerin Stephanie Knoll-Robiné noch offen.