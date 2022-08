Die Deutsche Glasfaser will große Teile von Pirmasens mit schnellem Internet versorgen und wird bis November Verträge dazu einwerben. Ende 2023 könnte das Glasfasernetz fertig sein. Die Stadtverwaltung kündigte an, bei den Bauarbeiten ganz genau hinzusehen.Acht Orthopäden gibt es in Pirmasens und im Landkreis. Sieben davon sind diese Woche allesamt in Urlaub. In der Pirmasenser Praxis von Frank Fasco, der als einziger noch arbeitet, steht das Telefon nicht mehr still.

Dass die Deutsche Glasfaser andernorts Probleme an seinen Baustellen hat, ist bekannt. In der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ärgert man sich derweil darüber, dass das Unternehmen bei Zusagen zurückrudert und die Anwerber aggressiv auftreten.

Der Reinighof bei Bruchweiler-Bärenhof beherbergte früher eine Kommune. Heute ist das ein bisschen anders. Die Bewohner nennen ihre Heimat „Biotopia“.

Die Verkehrslage in Zweibrücken mit all ihren Baustellen und Sperrungen wird noch mal komplizierter: Die Ampeln an der Kreuzung Saarland-/Hofenfels-/Landstuhler Straße sind kaputt. Bis sie repariert werden, gelten dort die Schilder, die die Vorfahrt regeln.

Der Bund hat Fördermillionen für das neue Sport- und Freizeitgelände auf dem Kleinen Exe in Zweibrücken zugesagt. Allerdings sind bei der Planung noch einige Hürden zu nehmen. 2023 soll der Bau beginnen, ein Jahr später dann alles fertig sein.