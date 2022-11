Der durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser anvisierte Ausbau der Internetanschlüsse ist alles andere als in trockenen Tüchern. Es haben sich noch nicht genügend Menschen gemeldet, damit der Glasfaserausbau für die Firma rentabel wäre. Das Unternehmen hat nun mitgeteilt, dass es deshalb die Frist bis zum 28. Januar 2023 verlängert, binnen derer Interessenten einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser schließen können. Voraussetzung für den Ausbau ist nach wie vor die erforderliche Vertragsquote von mindestens 33 Prozent. Bis zu 1000 Megabit pro Sekunde verspricht das Unternehmen Deutsche Glasfaser, wenn die gläserne Faser bis in den Keller des Hauses verlegt wurde. „Wir verlängern die Nachfragebündelung, da uns noch Prozente bis zum Ziel fehlen und Pirmasens ein wichtiges Ausbaugebiet für Deutsche Glasfaser ist“, sagt Senior Projektleiter Christof Milek.

In Pirmasens wurde im August die Nachfragebündelung gestartet und die Stadt in vier Bereiche mit insgesamt 7000 Haushalten unterteilt. Pirmasens-Nord mit Fehrbach, Husterhöhe, Sommerwald und Teilen des Horeb, Pirmasens-West mit Gersbach, Winzeln und Windsberg sowie Pirmasens-Ost mit Erlenbrunn, Ruhbank und Niedersimten. Eine Sonderrolle spielt Hengsberg, das allein geblieben ist. Und just in Hengsberg kann Deutsche Glasfaser den bisher größten Erfolg verzeichnen. Deutlich schlechter sieht es hingegen in Erlenbrunn, Niedersimten und auf der Ruhbank aus.