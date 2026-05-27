In Trulben läuft der Glasfaserausbau reibungslos, in Eppenbrunn stockt er seit Oktober 2025. Das Unternehmen verspricht indes: „Wir bauen zu Ende.“

Seit Jahren wird das „schnelle Internet“ offensiv beworben. Mehrere Unternehmen machten der Verbandsgemeinde attraktive Angebote. Nach seinem Amtsantritt am Sonntag, 1. Mai 2022, trieb Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Klaus Weber (CDU) das Thema voran. Der frühere Breitbandkoordinator des Landkreises (bis 2020) setzte auf einen einheitlichen Ausbaupartner für alle Gemeinden. Daraus wurde nichts.

Während in Trulben kaum Beschwerden über die Baufirma eingehen, herrscht in Eppenbrunn Stillstand. „Die Beschwerden häufen sich. Die Leute fragen, warum nichts passiert und wann es weitergeht“, sagt Ortsbürgermeister Tom Heinemann. Auch er wisse kaum mehr als die Bevölkerung. Im Ort gibt es verlassene Baustellen; einige Straßenzüge sind ausgebaut, andere nicht. Das ist der aktuelle Stand.

Weber steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem Anbieter Glasfaser-Plus, einer Tochter der Deutschen Telekom. Ziel sei es, die Lage zu entschärfen. Es handelt sich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau, die Verbandsgemeinde ist also nicht Auftraggeberin.

Abfolge von Anbietern

Zunächst hatte Unsere Grüne Glasfaser (UGG) im Jahr 2022 angekündigt, die gesamte Verbandsgemeinde auszubauen. Daraus wurde nichts. Auch die Deutsche Glasfaser hielt ihre Zusage nicht ein. Anschließend trat Glasfaser-Plus auf den Plan. In Eppenbrunn führte das Bauunternehmen Etra aus Düsseldorf die Tiefbauarbeiten aus. Seit Oktober 2025 ruhen die Arbeiten.

„Anfangs lief alles reibungslos“, berichtet Heinemann. Später habe die Qualität stark gelitten: „Bordsteine wurden über viele Meter beschädigt, es wurde kein Schotter eingebaut und Schäden wurden nicht behoben.“ Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Weber wird noch deutlicher: „Man hätte meinen können, die Firma hat noch nie Tiefbau gemacht.“

„Es tut sich nichts“

Vor dem Haus von Gerd Röckel in der Friedhofstraße klafft seit Oktober ein notdürftig abgesichertes Loch. „Es tut sich einfach nichts“, sagt der Eppenbrunner. Er hat inzwischen einen funktionierenden Glasfaseranschluss der Telekom. Bei Heinemann wurde der Hausanschluss ebenfalls gelegt, er sagt jedoch: „Bei mir funktioniert noch gar nichts.“

Auf Anfrage bestätigt Benjamin Roll, Koordinator bei Glasfaser-Plus, dass Etra nicht mehr für das Unternehmen arbeite. Gründe nennt er nicht; nach seinen Angaben sucht Glasfaser-Plus neue Partnerfirmen. Gespräche liefen, einen Zeitplan gebe es aber nicht.

Roll versichert: „Wir bauen definitiv zu Ende und beseitigen sämtliche Mängel.“ Bei der Auswahl der Firmen lege man künftig noch mehr Wert auf Qualität: „Unser Anspruch ist es, die Baustelle so zu verlassen, dass man nicht sieht, dass hier ausgebaut wurde. Verwüstete Landschaften zu hinterlassen, ist ein Tabu.“ Heinemann wertet das als Absichtserklärung und hofft auf einen zeitnahen Neustart.

Landrat fühlt sich hängengelassen

Auch in anderen Gemeinden ist die Lage uneinheitlich. Die UGG baut Vinningen, Kröppen und Obersimten aus. Das vertraglich zugesicherte Versprechen, auch Lemberg anzuschließen, wurde bisher nicht eingelöst. „Der Komplettausbau hat uns in jeder Bürgermeister-Dienstbesprechung beschäftigt. Wir wollten möglichst viele Haushalte ans schnelle Internet bringen“, sagt Weber.

Nachdem die Deutsche Glasfaser absagte und die Telekom zunächst ebenfalls abwinkte, konnte die Telekom schließlich für den Ausbau in Lemberg gewonnen werden. „Von allen anderen sind wir hängen gelassen worden“, so Weber. Verträge seien geschlossen, die Bevölkerung sei in Bürgerversammlungen informiert worden. Der Ausbau soll im Juni starten. Für die Annexen von Lemberg sowie für Bottenbach, Schweix, Hilst und Ruppertsweiler gibt es aktuell keinen Anbieter.