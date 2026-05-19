Glasfaser ja, Privatanschlüsse nein. Diese absurde Situation auf der Ruhbank wollen Kommunalpolitiker nicht einfach so hinnehmen. Experten sollen Stellung beziehen.

Die bürgerliche Koalition in Pirmasens will die Glasfaser-Situation auf der Ruhbank nicht einfach hinnehmen. Sie will Experten von Bundes- und Landesregierung im Stadtrat befragen zu der skurrilen Situation, dass an die Glasfaserleitung für den Beckenhof kein Haushalt auf der Ruhbank angeschlossen werden darf.

In der jüngsten Stadtratssitzung war bekannt geworden, dass die Telekom aktuell eine mehr als zwei Kilometer lange Glasfaserleitung durch die Beckenhofer Straße und den Adolf-Ludwig-Ring verlegt, die zum Beckenhof weitergeführt werden und diesen mit schnellem Internet versorgen soll. Diese Glasfaserversorgung wird vom Landkreis, in dem das Ausflugslokal liegt, über das sogenannte Weiße-Flecken-Programm mit Steuergeld gefördert. Aus diesem Grund dürfen auf der Ruhbank keine Haushalte und Unternehmen an das Breitbandkabel angeschlossen werden.

Kopfschütteln allerorts

Nicht nur in dem Stadtteil, sondern auch im Stadtrat sorgte dieses Anschlussverbot an die geförderte Glasfaserleitung für Kopfschütteln. Bei Kommentaren wie „unfassbar“ oder „Mit normalem Menschenverstand nicht zu verstehen“ will es nun aber die bürgerliche Koalition aus CDU, FWB und FDP nicht belassen. Die Koalitionäre wollen sich von den verantwortlichen Stellen bei Bund und Land erklären lassen, wie es zu dieser Situation kommen kann, und sich von diesen aufzeigen lassen, wie es doch noch zu einer Glasfaserversorgung auf der Ruhbank kommen kann.

Stimmt der Stadtrat einem Koalitionsantrag zu, erhält die Stadtverwaltung den Auftrag, Vertreter der zuständigen Stellen des Landes und des Bundes in den Stadtrat einzuladen. Dort sollen die Glasfaserexperten über die aktuellen Förderrichtlinien des „Weiße-Flecken“-Programms informieren, sich zu Möglichkeiten einer zusätzlichen Glasfaserversorgung entlang bestehender und geplanter Glasfasertrassen äußern und dem Stadtrat und der Öffentlichkeit darzulegen, „weshalb Anlieger entlang erschlossener Trassen häufig nicht unmittelbar mit angeschlossen werden können.“

Nicht nachvollziehbar

Für den Stadtrat sei es kaum nachvollziehbar, für viele Pirmasenser empörend, dass bei geförderten Glasfasermaßnahmen Leitungen an Grundstücken vorbeigeführt werden, ohne den direkten Anschluss der Anlieger zu ermöglichen, erklären in dem Antrag Katja Faroß-Göller (CDU), Jochen Knerr (FWB) und Harmut Kling (FDP) für die Koalition. Aus diesem Grund erwarte sich die Koalition von den Glasfaser-Verantwortlichen plausible fachliche Erklärungen und Lösungsansätze, wie ein solches Szenario künftig vermieden werden kann.