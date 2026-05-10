Abgehängt vom schnellen Internet: Seit dem Ausstieg der Deutschen Glasfaser droht tausenden Haushalten dieses Szenario. Für Hoffnung sorgt ein regionaler Anbieter.

Ein halbes Jahr ist vergangen, seit für etwa 3000 Haushalte in fünf Pirmasenser Vororten und auf der Ruhbank der vermeintliche Traum von der Glasfaserversorgung geplatzt ist. Nachdem die Deutsche Glasfaser noch kurz zuvor den Ausbau unterversorgter Stadtteile und Vororte zugesichert hatte, auf dem Sommerwald, der Husterhöhe und in Fehrbach mit hohem Tempo im Frühjahr und Sommer gearbeitet hatte, kündigte sie vollkommen überraschend einen Ausbaustopp an. Nach Fehrbach war Schluss.

Nachdem sich zuvor schon „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) aus Pirmasens verabschiedet hatte, die Telekom außerhalb der Innenstadt auch kein Interesse an Glasfaserausbau zeigte, weitere Anbieter abwinkten, sah es im Winter düster aus für schnelles Internet auf der Ruhbank und in den Vororten Hengsberg, Gersbach, Winzeln, Niedersimten und Erlenbrunn. Alle Alternativen erschienen erschöpft für einen sogenannten eigenwirtschaftlichen Ausbau, sprich eine Glasfaserverlegung alleine auf Kosten der Anbieter. Und auch der Ausweg über eine öffentliche Förderung schien versperrt. Denn für diese Alternative braucht es einmal die hochoffizielle Absage aller Anbieter auf dem Markt für den eigenverantwortlichen Ausbau und gleichzeitig besonders geringe Bandbreiten, was nicht in allen betroffenen Vororten der Fall ist.

Pfälzischer Anbieter jetzt auch in der Südwestpfalz aktiv

Inzwischen hat sich allerdings doch noch ein Glasfaseranbieter gefunden, der sich an die Versorgung der betroffenen Vororte und Haushalte machen will: die Mawacon GmbH. Der regionale Anbieter aus Eisenberg ist in der Nord- und Vorderpfalz schon seit Jahren aktiv, in den vergangenen Monaten hat er auch die Südwestpfalz für sich entdeckt. Aktuell hat er in Rodalben ein temporäres Büro eröffnet, weil er sowohl die Stadt als auch mehrere Nachbarorte in der Verbandsgemeinde mit Glasfaser erschließen will. Allesamt Orte, in denen zuvor andere Glasfaseranbieter ausgestiegen sind.

Das Rodalber Engagement, das sich in der Startphase befindet und auf 18 Monate Bauzeit veranschlagt ist, hat für Mawacon auch Pirmasens interessant gemacht. Ursprünglich wollte Mawacon über Münchweiler nach Lemberg, das ebenfalls im Visier des Unternehmens stand, und von dort zur Ruhbank und nach Erlenbrunn. Nachdem vor wenigen Wochen die Telekom eine Glasfaserversorgung von Lemberg angekündigt hat, fällt dieser Plan weg. Mawacon will nun direkt von Rodalben eine Glasfaserleitung nach Pirmasens legen und weiter in die unterversorgten Vororte und Stadtteile vorstoßen.

Mawacon will bis Jahresende in der Stadt sein

Noch sei nicht ganz klar, über welche Strecke Mawacon nach Pirmasens kommt, aber das Engagement in der Horebstadt ist fest geplant, bestätigt Bauleiterin Sabrina Schuster: „Bis zum Jahresende 2026 wollen wir in Pirmasens angekommen sein.“ Bis dahin soll ein Kooperationsvertrag mit der Stadt Pirmasens abgeschlossen sein, das Interesse der Stadtverwaltung sei ja vorhanden, wie Gespräche mit Bürgermeister Michael Maas in den vergangenen Monaten gezeigt haben. Ab dem nächsten Jahr ist dann sukzessive mit der Glasfaserversorgung der fünf Vororte und der Ruhbank zu rechnen, wobei die Mawacon ihr schnelles Internet anders vermarktet als einige Mitbewerber: Das pfälzische Unternehmen beginnt nicht schon Monate vorab mit dem Abschluss von Vorverträgen, sondern verkauft die Glasfaserverträge während der Bauphase, sodass auch recht schnell der Haushaltsanschluss und die Freischaltung erfolgen kann.

Natürlich begrüßt Maas die guten Nachrichten von Mawacon, nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist er aber vorsichtig. Weshalb er auch parallel ein Verfahren eingeleitet hat, um doch Fördermittel für die Glasfaserversorgung zu erhalten. Die Stadt hat sich an einem vom Land gesteuerten Programm angemeldet, mit dem der Glasfaserausbau gefördert wird. Momentan befindet sich der Bürgermeister im Zuge dieses Verfahrens im Dialog mit zwei Glasfaseranbietern, die ihr Interesse bekundet haben.

Bei öffentlicher Förderung ist eine Ausschreibung Pflicht

Dieses Förderprogramm bedeutet aber: Würde es mit Mawacon nicht klappen, und würde es Fördergeld für die unterversorgten Stadtgebiete geben, müsste eine Ausschreibung erfolgen, an der sich wiederum alle Glasfaseranbieter beteiligen können – auch diejenigen, die bislang abgewunken haben, weil er eigenverantwortliche Ausbau für sie nicht wirtschaftlich war. Viele „würde“ und „müsste“ also bei dieser Variante – und noch mehr Zeitverlust.