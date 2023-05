Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



An vielen Pirmasenser Glascontainerstandorten sieht es derzeit schlimm aus. Müll jeder Art wird dort tonnenweise abgestellt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Die Verursacher kommen nicht immer ungeschoren davon.

Die mit am schlimmsten zugemüllten Standorte sind am Neufferpark und auf dem Messplatz. Dort liegt zeitweise so viel Müll vor den Containern, dass die Bürger kaum mehr an die Container kommen,