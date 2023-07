Seit vier Jahren hatte die Weisweiler-Elf, die Traditionsmannschaft des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, jedes Spiel gewonnen – bis zu ihrem Match am vergangenen Wochenende beim SV Lemberg.

„Es war ein tolles Event“, sagte der Hinterweidenthaler Günter Jung zum 2:2 (1:2) der von ihm gecoachten Ü35-Regionalauswahl am Samstag in Lemberg gegen die Weisweiler-Elf. Bei glühender Hitze ging die Auswahl in der 20. Spielminute vor 200 Zuschauern nach einer Ecke von Joachim Burkhard durch einen Kopfball des Fehrbacher Spielertrainers Jochen Ellermann in Führung. Tim Heubach (35), Ex-Profi des 1. FC Kaiserslautern und in der Gladbacher Jugend ausgebildet, glich mit sehenswertem Flugkopfball aus und donnerte kurz vor der Halbzeitpause der zweimal 40 Minuten dauernden Partie einen Freistoß zum 2:1 ins Tor. In Halbzeit zwei hatten die läuferisch besseren Südwestpfälzer mehrere Chancen, doch es gelang „nur“ noch das 2:2 (75.), für das der Sportliche Leiter des FK Pirmasens, Marco Steil, per Freistoß nach Foul an Attila Baum sorgte.

Ex-Bayern-Star in Erlenbrunn

Der Kopf des Gladbacher Teams, der 57-jährige Thomas Kastenmaier (1990 Deutscher Meister mit Bayern München und 1995 DFB-Pokal-Sieger mit der Borussia) kehrt im August in die Südwestpfalz zurück und veranstaltet mit Unterstützung einiger Ex-Profis vom 17. bis 19. August ein Fußballcamp auf dem Grün des SV Erlenbrunn.