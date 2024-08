Auch ein Riesenareal wie die Atzelbach ist irgendwann voll belegt. Der Verein Glückstier, der alten, verletzten und verstoßenen Tieren eine neue Heimat bietet, stößt an die Grenzen des 2,2 Hektar großen Waldgeländes. Nur noch eine sumpfige Fläche ist frei, böte aber Möglichkeiten für eine weitere Tierart in dem Gnadenhof. Am Sonntag ist Tag der offenen Tür.

Vor drei Jahren hat der Verein das von den Vogelfreunden aufgebaute Gelände übernommen, um eine Art Gnadenhof zu betreiben. Seitdem wurden behutsam immer wieder