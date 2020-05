Eine 63-jährige Lotterieteilnehmerin aus Pirmasens hat bei der Aktion Mensch-Lotterie 500.000 Euro gewonnen. Das hat die Soziallotterie mitgeteilt, die eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr Gewinne im Wert von rund 2,7 Millionen Euro ausgeschüttet hat. Mit dem Kauf eines Loses werden die Förderprojekte der Aktion Mensch unterstützt. So sollen die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen verbessert werden. In Rheinland-Pfalz habe die Aktion Mensch im Jahr 2019 soziale Projekte mit rund 7,2 Millionen Euro gefördert. Dazu zählten kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte. Die Aktion Mensch ist nach eigener Aussage die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 habe sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstütze die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1000 Projekte.