Was ist Erfolg? Laut Definition, wenn jemandem etwas gelingt. Doch wie sieht das im Leben aus? Braucht es viel Geld auf dem Bankkonto, eine Villa und einen Porsche oder ist es wichtiger, seinen inneren Frieden zu finden? Wir haben Passanten in der Fußgängerzone in dieser Woche gefragt, was Erfolg für sie bedeutet.

„Für mich ist man dann erfolgreich, wenn man seine Träume verwirklichen kann. Für mich persönlich ist das, meiner 13 Monate alten Tochter immer ein guter Papa zu sein“,