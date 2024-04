Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Sie am Wochenende in der Innenstadt Kinder und Jugendliche gleich dreifach sehen, sehen Sie richtig: In der Jugendherberge kommen Familien aus ganz Deutschland mit Drillingen und weiteren Mehrlingen zusammen. Eine Drillingsmama aus der Südwestpfalz berichtet, weshalb dieser Austausch so wichtig ist.

„Wir haben auch drei Kinder.“ Karolin Epp hört das öfter, und dann schüttelt sie den Kopf. Nein, Drillinge zu haben ist nicht dasselbe wie drei Kinder zu haben. Die zwei Töchter und der Sohn der Hermersbergerin sind inzwischen sieben Jahre alt, doch gerade in der Babyzeit seien die Herausforderungen als Mehrlings-Eltern deutlich größer gewesen: