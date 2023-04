Die zwei Brände innerhalb von 24 Stunden haben gezeigt, dass auch die abenteuerlichsten Szenarien vorbereitet werden müssen.

Wer im Vorfeld von einem gleichzeitigen Feuer bei Remondis und in der Müllverbrennungsanlage (MVA) gesprochen hätte, wäre wohl als übervorsichtiger Pedant bezeichnet worden. Jetzt hat es tatsächlich nur kurz hintereinander in beiden Betrieben gebrannt. Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn bei Remondis ein paar Stunden früher das Feuer ausgebrochen wäre. Die Feuerwehr hätte ein ernstes Problem mit der Löschwasserversorgung bekommen. Und das, obwohl direkt vor Ort ein Riesenwasserturm steht, der 800 Kubikmeter Wasser liefern könnte, momentan aber staubtrocken auf eine neue Nutzung oder die Abrissbirne wartet.