Die Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner besucht anlässlich des 60-jährigen Bestehens der deutsch-französischen Freundschaft den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Am frühen Sonntagmorgen geht es los: Die 50-köpfige deutsche Delegation wird mit einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr von Berlin aus zum Festakt nach Paris geflogen. An der Universität Sorbonne wird die Freundschaft zwischen den beiden Nachbarländern gewürdigt und durch gemeinsame Versprechen vertieft, teilte Glöckners Büro mit. Die Präsidentinnen der Assemblée nationale und des deutschen Bundestags, Yaël Braun-Pivet und Bärbel Bas, halten Ansprachen, ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz und Macron.

Danach tauschen sich die deutschen und französischen Politiker aus. Seit dem Parlamentsabkommen zum Vertrag von Aachen 2019 sind die Abgeordneten mehr in die grenzübergreifende Arbeit eingebunden. Glöckner (SPD) will die Ausschüsse im Bundestag zu einer engeren Zusammenarbeit ermutigen. Bei gleichen Themen sollen die Ausschüsse gemeinsame Beschlüsse fassen und sie an die Parlamente weiterleiten. Dabei könnte es um die medizinische Versorgung, den Ausbau regenerativer Energien und die Sicherstellung der Energieversorgung gehen. Die Pirmasenserin will die Erfahrungen aus der Grenzregion in die gemeinsame Arbeit einbringen.

„Die deutsch-französische Freundschaft ist etwas ganz Besonderes. Unsere Länder sind mittlerweile so eng miteinander verflochten, dass wir nicht mehr aufeinander verzichten können. Und nicht nur das: Deutschland und Frankreich sind der Motor für die Europäische Union“, sagt Glöckner.