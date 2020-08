„Wir brauchen in Pirmasens Mobilität für alle, nicht nur für die, die es sich leisten können“. Mit diesen Worten hat die Bundestagsabgeordnete und SPD-Stadtverbandsvorsitzende Angelika Glöckner auf die Initiative der Grünen zum Radverkehr in Pirmasens reagiert.

„Bündnis 90/Die Grünen fordern derzeit mehr Raum für Radwege, eine verbesserte Ladeinfrastruktur für E-Bikes und eine gezielte Förderung des Fahrradverkehrs. Allerdings geht dies vollkommen an allen Realitäten in Pirmasens vorbei“, sagt Glöckner. „Wir haben hier eine Topographie, die das Fahrrad für viele als Alltagsfahrzeug unmöglich macht.“ Betroffen seien hier vor allem Senioren oder körperlich eingeschränkte Menschen. Für diese sei das hügelige Pirmasens nicht mit dem Rad zu bewältigen, sagt Glöckner. „Und E-Bikes sind hier zwar auf den ersten Blick eine sinnvolle Abhilfe, doch die muss man sich erst einmal leisten können. Für ganze viele Pirmasenser ist ein E-Bike, das mitunter mehrere Tausend Euro kostet, schlicht nicht finanzierbar.“

Beispiel Landau

Deshalb schlägt Glöckner ein umfassendes Verkehrskonzept vor. „Was wir brauchen, ist ein bedarfsgerechter und bezahlbarer ÖPNV.“ Den könnten dann auch Senioren oder Frauen mit Kindern nutzen – im Gegensatz zum Radweg. In Landau beispielsweise gebe es einen kostenlosen Shuttle in die Innenstadt. „Das wäre in Pirmasens auch sinnvoll.“ In Landau habe man vor einem Jahr den Klimanotstand ausgerufen und daraufhin auch den Verkehr genauer unter die Lupe genommen. „Das ist übrigens der gleiche Klimanotstand, den die Rathaus-Koalition und die Grünen in Pirmasens abgelehnt haben, mit der lapidaren Begründung, in Pirmasens tue man ja genug fürs Klima. Nur merke ich davon leider nichts, vor allem in Verkehrsfragen“, sagt Glöckner.

Ein Verkehrskonzept müsse vor allem dafür sorgen, „zukunftsweisende Mobilität für alle zu ermöglichen, und nicht nur für die, die es sich leisten können“. Dazu gehöre dann die E-Bike Ladestation genauso wie ein sehr günstiger oder gar kostenfreier Busverkehr in der Stadt, sagt Glöckner.