Angelika Glöckner, Vorsitzende des SPD-Stadtverbands, hat ihre Haltung zum Verkehrsentwicklungsplan der Stadt verteidigt. Ihr sei es zu keinem Zeitpunkt darum gegangen, Fahrradfahrer gegen andere Verkehrsteilnehmer auszuspielen, sagt die Bundestagsabgeordnete.

Für die SPD spiele bei den Überlegungen für klimafreundliche und emissionsarme Fortbewegung das Fahrrad eine wichtige Rolle. Und überhaupt spreche nichts dagegen, Anreize und Möglichkeiten zu schaffen, damit künftig mehr Menschen in Pirmasens das Fahrrad nutzen. Aber Fakt sei nun mal, dass der Anteil der Älteren in der Pirmasenser Bevölkerung in den nächsten Jahren zunimmt und dementsprechend auch der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen und der weniger mobilen Menschen. „Genau darauf weist der aktuelle Verkehrsentwicklungsplan eben auch hin,“ betont Glöckner.

Bevor, wie von den Grünen gefordert, teure Rück- und Umbaumaßnahmen und neue Verkehrsflusskonzepte umgesetzt werden, bedürfe es einer sorgfältigen gesamtheitlichen Betrachtung und Vorgehensweise. „Am Ende müssen die Maßnahmen so priorisiert werden, dass die Interessen aller berücksichtigt werden – egal ob im Bus-, Rad-, Autoverkehr oder als Fußgänger unterwegs“, fordert Glöckner. Gerade bei der prekären Haushaltslage in Pirmasens sei es notwendig, die richtigen Akzente zu setzen. Alles gleichzeitig umzusetzen, werde sicherlich aufgrund der fehlenden Zustimmung der Bundes-CDU zum Schuldenschnitt für Pirmasens nicht möglich sein, sagt Glöckner.