Gitarrist Michael Müller aus St. Ingbert ist den Südwestpfälzern durch seine Konzerte mit der Coverband Srained in der einstigen Rockkneipe Schwemme in Pirmasens ein Begriff. Seit 2018 hat er mit Basement Prophecy ein aufsehenerregendes Projekt im Bereich hochmelodischer Heavy Metal am Start und etablierte sich mit sechs Singles und zwei EPs in der Genre-Bundesliga. Die aktuelle EP trägt den Namen „Trust The Universe“.

„Nach der Zeit bei Srained wollte ich mein vorhandenes Song-Material im eigenen Kellerstudio mal verarbeiten“, erzählt Michael Müller im RHEINPFALZ-Gespräch. „Ich