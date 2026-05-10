In der besonderen Akustik der Pirmasenser Lutherkirche ist das Programm „For a Better World“ von Giora Feidman am Freitag weit mehr als ein gewöhnlicher Konzertabend.

Es ist eine Mischung aus musikalischem Gebet, kulturübergreifendem Dialog und einem eindringlichen Plädoyer für Menschlichkeit – getragen von einem Künstler, der seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer für die weltweite Popularisierung des Klezmer steht. Schon der Raum der Lutherkirche erweist sich zum wiederholten Mal als idealer Ort für Feidmans Musik. Die warme, lange nachhallende Akustik verleiht selbst leisen Tönen eine beinahe spirituelle Tiefe. Wenn Feidman seine Klarinette ansetzt, entsteht nicht nur Klang, sondern Atmosphäre: klagend, jubelnd, meditativ, manchmal fast flüsternd. Gerade im sakralen Raum entwickelt diese Musik eine Intensität, die weit über bloße Virtuosität hinausging.

Das aktuelle Programm „For a Better World“, das Feidman gemeinsam mit dem iranischen Komponisten Majid Montazer entwickelt hat, versteht sich ausdrücklich als musikalisches Friedensprojekt. Nach den früheren Programmen „Friendship“ und „Revolution of Love“ setzen beide ihre Zusammenarbeit fort, die kulturelle Grenzen bewusst überschreiten will. Die Kompositionen verbinden Klezmer, orientalische Klangfarben, klassische Elemente und freie Improvisation zu einer Musik, die weniger auf Effekte als auf emotionale Resonanz setzt. Begleitet wird Feidman dabei in Pirmasens nicht wie sonst üblich von Montazer sondern von Nirse Gonzales, einem zuhörenden Gitarristen, der pointiert seine Virtuosität ausspielt. Ein Name, der im Gedächtnis bleiben sollte: Nirse Gonzales.

Musik als Botschaft

Feidman selbst, inzwischen 90 Jahre alt, wirkt keineswegs wie eine nostalgische Legende. Vielmehr steht da ein Künstler auf der Bühne, der seine Musik noch immer als Botschaft versteht. Seine Auftritte leben weniger von technischer Perfektion als von Ausdruck und Persönlichkeit. Gerade die kleinen Verzögerungen, die brüchigen Atemgeräusche oder das fast gesprochene Spiel machen den Reiz dieses Konzerts aus. Feidman spielt nicht schön im klassischen Sinn – er erzählt Musik.

Dabei wird deutlich, warum sein Name seit Jahrzehnten fast synonym mit Klezmer geworden ist. Historisch war Klezmer ursprünglich die Musik osteuropäischer jüdischer Hochzeiten und Feste – eine traditionsreiche, oft improvisierte Musik zwischen Freude und Melancholie. Außerhalb jüdischer Gemeinden war sie lange kaum bekannt. Erst Künstler wie Giora Feidman brachten sie seit den 1970er und 1980er Jahren auf die internationale Konzertbühnen.

Tiefe Verbindung und Freundschaft

Feidmans Bedeutung liegt dabei nicht nur in seiner Popularität, sondern in seiner Erweiterung des Genres. Er löst Klezmer aus der folkloristischen Nische und öffnet ihn für Klassik, Tango, Jazz und Weltmusik. Dabei geht es ihm nie um museale Bewahrung, sondern um lebendige Weiterentwicklung. Besonders in Deutschland hat seine Musik zusätzlich symbolische Bedeutung gewonnen: als kulturelle Rückkehr jüdischer Klangtraditionen nach der Shoah. Die Kulturhistorikerin Tamar Lewinsky bezeichnete Feidman deshalb als „Schlüsselfigur für das Wiederaufleben jüdischer Musik“ und für die deutsch-jüdische Verständigung nach dem Holocaust. Und Feidman wird nicht müde, auch im Konzert immer wieder diese tiefe Verbindung und Freundschaft zu betonen.

Dass Feidman weltweit bekannt ist, hängt auch mit seiner Mitwirkung am Film „Schindler’s List“ zusammen. Sein Klarinettenton wurde für viele Hörer zum emotionalen Klangbild jüdischer Erinnerungskultur. Doch auf diesen Ruhm reduziert er sich nie. Vielmehr entwickelte er sich zu einem musikalischen Humanisten, der Klezmer nicht als ethnische Spezialmusik versteht, sondern als universelle Sprache von Schmerz, Hoffnung und Lebensfreude; denn, so Feidman, „Musik ist die Sprache der Seele“.

Mehr Gespräch als Konzert

Genau diese Haltung prägt auch den Abend in Pirmasens. Immer wieder entsteht der Eindruck, dass Feidman weniger ein Konzert gibt als ein Gespräch sucht – mit dem Publikum, mit der Geschichte und vielleicht auch mit sich selbst. Zwischen den Stücken spricht er ruhig und konzentriert über Frieden, Zuhören und Menschlichkeit. Dabei vermeidet er jede politische Parole. Seine Botschaft bleibt bewusst allgemein und gerade dadurch wirksam.

Musikalisch lebt der Abend stark von den Kompositionen Majid Montazers, die persische Einflüsse mit Feidmans jüdischer Klangsprache verbinden. Daraus entsteht ein bemerkenswerter kultureller Dialog: keine plakative Weltmusik, sondern eine ernsthafte Suche nach Gemeinsamkeiten. Gerade in Zeiten internationaler Spannungen erhält dieses Konzept zusätzliche emotionale Kraft. Feidman formuliert es so: Eine bessere Welt beginne dort, „wo Menschen wieder den Mut finden, aufeinander zuzugehen“.

Nähe und Konzentration statt Inszenierung

Dass ein solcher Abend ausgerechnet in der Lutherkirche stattfindet, verleiht dem Konzert zusätzlich eine besondere Note. Feidman gastiert seit Jahren regelmäßig in kleineren Städten und Kirchenräumen – bewusst fern der reinen Eventkultur. Seine Kunst braucht Nähe und Konzentration, keine gigantische Inszenierung.

Am Ende bleibt weniger der Eindruck eines klassischen Klezmer-Konzerts als der einer musikalischen Lebensbilanz. Giora Feidman verkörpert heute eine selten gewordene Künstlerfigur: den Musiker als Vermittler zwischen Kulturen und Generationen. Sein Spiel erinnert daran, dass Musik nicht nur Unterhaltung sein kann, sondern auch Erinnerung, Trost und Hoffnung. Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Stärke dieses Abends: in der leisen Beharrlichkeit eines Künstlers, der auch mit 90 Jahren noch daran glaubt, dass Töne Menschen verändern können.