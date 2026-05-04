In Pirmasens ist der Klarinettist Giora Feidman ein Stammgast. Auf seiner Tournee spielt er am Freitag in der Lutherkirche. Christian Hanelt sprach mit ihm.

Was bedeutet das Tourmotto „For a Better World“ für Sie persönlich?

Eine bessere Welt wäre eine, in der Menschen wieder den Mut finden, aufeinander zuzugehen – nicht aus Pflicht, sondern aus echtem Interesse am Anderen. Eine Welt, in der unser Alltag nicht vom Echo von Explosionen geprägt ist, sondern von leisen, schönen Melodien, die durch Straßen und Häuser tragen und uns daran erinnern, dass Leben mehr ist als bloßes Überleben. Es wäre eine Welt, in der kein Kind mit Hunger einschläft, weil Fürsorge wichtiger geworden ist als Gleichgültigkeit. Eine Welt, in der Regierungen nicht Milliarden in Waffen und Militär investieren, sondern in das, was Zukunft trägt: Bildung, Verständnis und Menschlichkeit. Vielleicht beginnt eine solche Welt in einem Moment, der uns innehalten lässt – in einem Konzert, in dem das Herz berührt wird, der Blick sich weitet, die Augen sich öffnen für das, was uns verbindet. Manchmal reicht ein einziger Klang, um uns daran zu erinnern, wer wir sein könnten.

Welche Botschaft wollen Sie mit diesem Programm vermitteln?

Ich wünsche mir, als Brückenbauer wahrgenommen zu werden – als jemand, der nicht trennt, sondern verbindet. Dieser Gedanke begleitet mich seit Jahrzehnten, leise, aber beständig. Doch in den letzten Jahren, seit der Krieg wieder Europa und viele Teile dieser Erde erreicht hat, ist er lauter geworden, dringlicher, fast wie ein innerer Ruf. Ich möchte nicht nur als Musiker gesehen werden. Ich möchte als Künstler verstanden werden, der etwas zu sagen hat – der auf der Bühne nicht nur Klang erschafft, sondern Bedeutung. Es soll ein Raum entstehen, in dem Menschen sich begegnen, sich erkennen, sich erinnern. Meine Botschaft ist einfach und doch schwer zu leben: Liebe, Frieden, Zusammenhalt. Keine großen Parolen, sondern etwas, das im Kleinen beginnt – in jedem Zuhören, in jedem gemeinsamen Moment, in jeder Melodie, die Herzen verbindet. Wenn es mir gelingt, auch nur für einen Augenblick eine Brücke zu bauen – zwischen Menschen, zwischen Gefühlen,

zwischen Welten – dann hat meine Musik ihren Sinn erfüllt.

Ist „eine bessere Welt“ ein künstlerisches Ideal oder eine Illusion?

Beginnt nicht vieles mit einer Vorstellung, die wie ein Traum wirkt? Erfahrungen zeigen, dass Ziele erreichbar werden können, wenn Überzeugung mit konsequenter Arbeit verbunden wird. Musik ist dabei kein abstraktes Ideal, sondern eine wirksame Form menschlicher Kommunikation. Sie kann Emotionen auslösen, Aufmerksamkeit lenken und Reflexion anstoßen. Während physische Gewalt den Körper trifft, erreicht Musik das emotionale Erleben. Ihrer Wirkung kann man sich kaum entziehen – sie spricht den Menschen direkt an und bleibt oft nachhaltig im Inneren präsent. Daraus ergibt sich eine Verantwortung für künstlerisches Handeln. Kunst ist nicht nur Ausdruck, sondern auch Einfluss. Sie kann Menschen verbinden, Perspektiven öffnen und Denkprozesse in Gang setzen. In diesem Sinne besteht die Aufgabe von Künstlern darin, Inhalte bewusst zu gestalten und Räume zu schaffen, in denen Zuhören, Nachdenken und gemeinsames Erleben möglich werden.

Wie wählen Sie die Stücke für dieses Konzert aus?

Ich gestalte meine Musik bewusst zeitgemäß, ohne dabei den Erlebnischarakter eines Konzerts aus dem Blick zu verlieren. Ein Auftritt ist immer auch ein Raum für Entlastung und gemeinsames Erleben. Gleichzeitig verstehe ich ihn als Ort, an dem sich künstlerischer Ausdruck und gesellschaftliche Realität begegnen. Das Programm entsteht aus einer Verbindung verschiedener Ebenen: aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft und Welt, persönlichen Empfindungen sowie musikalischer Gestaltung. Diese Elemente fließen zusammen und formen eine inhaltlich wie emotional ausgewogene Dramaturgie. Ein wesentlicher Teil dieses Prozesses ist die Zusammenarbeit. Im Austausch mit Kollegen – insbesondere mit meinem Freund und Komponisten Majid Montazer werden die finalen Entscheidungen getroffen und das Programm präzise abgestimmt.

Welche Rolle spielt die Klarinette als „Stimme“ Ihrer Botschaft?

Die Klarinette ist für mich das Medium meines inneren Ausdrucks. Sie übernimmt die Funktion einer Stimme, durch die sich persönliche Empfindungen, Gedanken und Stimmungen unmittelbar artikulieren lassen. In diesem Sinne ist sie nicht nur ein Instrument, sondern ein zentrales Ausdrucksmittel, das es ermöglicht, innere Prozesse nach außen zu tragen und für andere erfahrbar zu machen.

Kann Musik die Welt verbessern?

Ich bin überzeugt, dass Musik einen positiven Einfluss auf die Welt haben kann. Sie schafft Verbindung zwischen Menschen, unabhängig von Herkunft oder Sprache, und eröffnet Räume für Verständnis und Empathie. Auch wenn sie gesellschaftliche Probleme nicht unmittelbar löst, kann sie Wahrnehmung verändern, Dialog anstoßen und gemeinsame Erfahrungen ermöglichen. In diesem Sinne trägt Musik dazu bei, Bedingungen zu schaffen, unter denen Veränderung überhaupt denkbar wird.

Welche Verantwortung haben Künstler unter diesem Vorzeichen heute?

Als Künstler tragen wir eine besondere Verantwortung, da wir häufig im öffentlichen Raum stehen und wahrgenommen werden. Unsere Arbeit erreicht Menschen direkt und kann Wirkung entfalten – emotional, gesellschaftlich und kulturell. Diese Sichtbarkeit ist nicht nur eine Position, sondern auch eine Verpflichtung. Sie sollte bewusst und verantwortungsvoll genutzt werden, im Sinne der Gesellschaft. Kunst kann dabei als Form des Dienens verstanden werden: nicht im Sinne von Unterordnung, sondern als Beitrag zu Dialog, Verständnis und gemeinsamer Entwicklung.

Welche Rolle spielt Spiritualität in Ihrer Musik?

Spiritualität ist ein stiller, aber zentraler Bestandteil meiner Musik. Sie zeigt sich nicht in großen Worten, sondern in den Momenten, in denen Musik mehr wird als Klang – wenn sie berührt, verbindet und etwas Inneres zum Schwingen bringt. Beim Spielen geht es für mich darum, ganz im Moment zu sein, zuzuhören – mir selbst und dem, was entsteht. In diesen Augenblicken entsteht eine Verbindung, die sich schwer erklären lässt, aber spürbar ist. Für mich bedeutet Spiritualität in der Musik genau das: Echtheit, Präsenz und die Fähigkeit, mit Klängen etwas zu erreichen, was über das Gesagte hinausgeht.

Und wie hat Ihr Lebensweg dieses Programm geprägt?

Vor Jahrzehnten habe ich mir vorgenommen, mit meiner Musik nachhaltige Spuren zu hinterlassen. Mein Wunsch war und ist es, dass die Generationen, die meine Konzerte erleben, mich in positiver Erinnerung behalten – und vielleicht auch als jemanden sehen, der sein Leben den Werten von Frieden und Menschenrechten gewidmet hat. Meine Klarinette und die Musik waren dabei stets meine wichtigste Unterstützung. Sie haben mir ermöglicht, diese Haltung nicht nur zu denken, sondern hörbar zu machen. Ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder erlebt, dass Musik in einer Gesellschaft etwas Positives bewegen kann – sie kann verbinden, beruhigen und Perspektiven verändern. Vor diesem Hintergrund ist der Gedanke entstanden, zu meinem 90. Geburtstag ein kleines musikalisches Geschenk für mein Publikum zu gestalten – als Zeichen der Dankbarkeit und als Ausdruck dessen, was mich all die Jahre getragen hat.

Hat sich Ihre künstlerische Mission im Laufe der Jahre verändert?

Nein, im Kern ist dieser Gedanke über die Jahre nicht schwächer geworden – im Gegenteil, er ist eher stärker und klarer geworden in seiner Ausrichtung. Spätestens als ich Majid Montazer kennengelernt habe, einen iranischen Komponisten, den ich sehr schätze, hat sich diese innere Überzeugung noch einmal vertieft. In ihm habe ich jemanden gefunden, der viele Dinge ähnlich betrachtet wie ich – insbesondere den Gedanken, dass Musik eine verbindende und sinnstiftende Kraft haben kann. Dieser Austausch hat mich zusätzlich ermutigt und bestärkt, meinen Weg weiterzugehen und meine musikalische Arbeit mit dieser Haltung fortzuführen.

Was bedeutet Ihnen das deutsche Publikum?

Das Publikum in Deutschland empfinde ich mittlerweile als eine Art Familie, da Deutschland für mich zu einer musikalischen Heimat geworden ist. Ich erlebe hier ein Publikum, das meine Musik kennt und ihr mit Offenheit und Wertschätzung begegnet. Es ist aufmerksam, kulturell interessiert und zugleich neugierig auf Neues, ohne dabei den Bezug zu Traditionen zu verlieren. Diese Kombination aus Offenheit und Verwurzelung macht die Begegnungen bei Konzerten für mich besonders bedeutsam. . Während in Deutschland eine gewisse Kontinuität und Vertrautheit entstanden ist, die sich über viele Jahre entwickelt hat, ist die Resonanz in anderen Ländern oft stärker von der jeweiligen kulturellen Dynamik des einzelnen Moments geprägt. Dort erlebe ich häufig sehr intensive, unmittelbare Reaktionen, die sich stärker aus der jeweiligen Situation und dem ersten Kontakt mit meiner Musik ergeben. Beides ist für mich wertvoll – die Nähe in Deutschland ebenso wie die oft sehr spontane und emotionale Offenheit in anderen Ländern.

Das Konzert

Giora Feidman Duo: "For a Better World"; Freitag, 8. Mai, 20 Uhr, Lutherkirche Pirmasens. Karten: eventim.de.

Zur Person

Giora Feidman, geboren am 25. März 1936 in Buenos Aires, Argentinien, ist Klarinettist und berühmtester r Vertreter der jüdischen Klezmer-Musik. Seine Familie war zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus Chisinau (heute Republik Moldau) wegen Judenpogromen emigriert. Er selbst wanderte 1951 von Argentinien, wo er Orchestermusiker war, in den neu gegründeten Staat Israel aus, wo er beim Israel Philharmonic Orchestra spielte. In den 70ern begann er seine Solo-Karriere als Klezmerklarinettist und zog nach New York.