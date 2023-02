Der Energiebedarf der Zweibrücker Eisengießerei Buchholz & Cie. ist immens hoch. Bedrohlich, angesichts der im vergangenen Jahr geradezu explodierenden Preise. Wie kommt der 30-Mann-Betrieb damit zurecht? Erstaunliches berichtet der Firmenchef.

Eine Woche nach dem Unfalltod eines Service-Technikers im Tadano-Werk Dinglerstraße sind die genauen Umstände des Unglücks noch nicht geklärt.

Städte und Kommunen sollen fahrradfreundlicher werden. Eine Arbeitsgemeinschaft mit 35 Kommunen ist geplant. Zweibrücken ist bislang nicht darunter.

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land braucht ein modernes Verwaltungsgebäude. Zwei Architekten haben sich Gedanken gemacht.

Dass immer mehr Zweibrücker Berufsschüler an anderen Berufsschulen in der Region unterrichtet werden, wird von einem ehemaligen Lehrer kritisiert. Außerdem kostet das die Stadt Geld.

Vor 35 Jahren zog das städtische Krankenhaus Pirmasens in den Neubau in der Pettenkofer Straße um. 110 Millionen Mark hat das 395-Betten-Haus gekostet.

Weil zu viele Politessen krank sind, werden in Pirmasens immer weniger Strafzettel ausgestellt. Im Jahr 2022 waren es noch knapp 10.000.

Nur widerwillig stimmte der Stadtrat Rodalben den Steuererhöhungen zu. Ein Ratsmitglied sprach sogar von Erpressung.

Kegel-Nationalspielerin Alena Bimber aus Winzeln tritt erstmals mit ihrem neuen Team SKC Victoria Bamberg in Pirmasens an. Von der Gefühlslage her sei das kein einfaches Spiel, sagt sie im Interview.