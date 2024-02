Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Mensch ist unheilbar krank – wie soll sein Leben enden? Was mutet man ihm und den Angehörigen zu? Sollten die Ärzte alles unternehmen, was medizinisch möglich ist? Mit solchen teils schweren Gewissenskonflikten befasst sich am Pirmasenser Krankenhaus das klinische Ethikkomitee. Angehörige, aber auch Mitarbeiter und Patienten können es in kritischen ethischen Fragen einschalten.

Was macht das Ethikkomitee?

Es berät Personal, etwa Ärzte und Pflegekräfte, aber auch Angehörige und Patienten in ethischen Fragen, die im Klinikalltag auftauchen.