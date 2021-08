Dreckige Wäsche muss gewaschen werden, ob Corona oder nicht. Das und der Umstand, dass der Waschsalon „Clementine war gestern“ der Caritas von Anfang an nicht als Selbstbedienungsladen konzipiert war, hat das Unternehmen bislang gut durch die Krise geführt.

„Natürlich mussten wir viele Abstriche und Veränderungen machen. Der Salon als Kommunikationstreffpunkt musste sich den Corona-Gegebenheiten anpassen“, sagt Tobias Klein, der den im Dezember 2018 eröffneten Laden leitet. Die Theke wurde an den Eingangsbereich versetzt und mit Schutzglas versehen. Der Salon selbst ist nur noch den Mitarbeitern zugänglich. Die personelle Doppelbesetzung ist einer Einzelbesetzung gewichen, häufige und regelmäßige Coronatests sind obligtorisch.

Lieferdienst kommt gut an

„Unser Hol- und Bringdienst ist nach wie vor gut gefragt, und durch die neue Anschaffung zweier XXL-Geräte können wir jetzt auch Zudecken und Kopfkissen reinigen“, stellt Klein fest. Der Lieferservice habe sich mittlerweile etabliert. Für einen Euro pro Strecke im Stadtbereich ist die externe Wäschepflege offensichtlich für viele erschwinglich.

„Wir kooperieren mit einigen stationären Einrichtungen und versorgen auch Patienten des städtischen Krankenhauses, die ihre persönliche Wäsche von uns abholen und wieder hin bringen lassen“, berichtet er. Auch unterstützen sie immer wieder Pirmasenser Geschäfte und Unternehmen mit Spenden, die ihnen Aktionen und Anschaffungen ermöglichten. Nichtsdestotrotz sei es ihnen aber auch wichtig, dass der Waschsalon als geselliger Treffpunkt auch nach Corona weiter bestehe.

Wieder Aktionen geplant

Dazu werden immer wieder Aktionen geplant. Nur ein Beispiel war die „Eis-Bar“ vor dem Salon im vorigen Jahr. Dabei wurde kostenlos Eis an die Passanten verteilt, was vor allem bei den Kindern äußerst beliebt war. Am 8. Juni soll es wieder eine solche Aktion geben, sofern die Pandemie-Lage es zulässt. Und vielleicht dauert es dann auch nicht mehr lange, bis die Kunden mit einer Tasse Kaffee im Salon auf ihre Wäsche warten können.