Die nächtlichen Unruhen in Frankreich haben auch die Pirmasenser Partnerstadt Poissy erreicht. Randalierer haben einen Quartierstreff in Brand gesetzt.

Nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle in Nanterre, einem Stadtteil von Paris, kam es in den vergangenen Tagen im ganzen Land zu gewalttätigen Ausschreitungen. In Poissy, der französischen Partnerstadt von Pirmasens, wurde in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Sainte-Éxupéry das Centre Social Claude-Vanpoulle in Brand gesetzt. Das erst 2019 eröffnete Gebäude wurde durch den Brand komplett zerstört. In dem Centre Social, eine Art Quartierstreff wie das P11 in Pirmasens, wurden Feiern, Couscous-Partys, Gymnastik oder Sprachkurse angeboten.

Das Viertel Sainte-Éxupéry liegt am Stadtrand neben dem riesigen Stellantis-Werk und besteht großteils aus Wohnblocks. Die Bürgermeisterin von Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, kündigte eine Politik der „Null Toleranz“ gegen Gewalttäter wie die Brandstifter in der Nacht zum Freitag an. Aus Sicherheitsgründen wurde in Poissy auch eine Musikveranstaltung am Freitagabend abgesagt.