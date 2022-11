Am 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Der regionale Runde Tisch, der sich gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen einsetzt, informiert dann in der Fußgängerzone über das Thema und gibt Hilfetipps.

Die Gruppierung gegen Gewalt in engen sozialen Netzwerken hat am 25. November einen Infostand in der Fußgängerzone. Zudem packen Mitarbeiter der Wasgau-Filialen in der Region an diesem Tag Flyer in die Bäckereitüten, auf denen Beratungsstellen aufgelistet sind. Die Aktionen werden von einer Social-media-Kampagne der Stadt begleitet.

Zum regionalen Runden Tisch gehören: die Interventionsstelle häusliche Gewalt und die Beratungsstelle Contra häusliche Gewalt, der Frauennotruf Zweibrücken, das Frauenhaus Pirmasens, die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Pirmasens, Zweibrücken und des Landkreises Südwestpfalz sowie das Polizeipräsidium Westpfalz, vertreten durch die Opferschutzbeauftragte der Polizei und die Führungsgruppe der Polizeidirektion Pirmasens.

Gewalt in engen sozialen Beziehungen ist eine Straftat. Die Formen sind vielfältig: körperliche, psychische, finanzielle oder strukturelle Gewalt, ob Körperverletzung, Zwangsheirat oder Stalking bis zu Mord und Totschlag. Der Runde Tisch will die Bürger sensibilisieren und Beratungsstrukturen aufbauen. Die Gruppe ist in das rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) eingebunden. RIGG wurde im Oktober 2000 eingerichtet und engagiert sich seitdem bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

