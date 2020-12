Mit rund 350 Biersorten dürfte der Alldrink-Markt in der Arnulfstraße eines der größten Sortimente in der ganzen Stadt haben. Seit Freitag ist der 650 Quadratmeter große Markt wieder geöffnet. Zehn Tage lang war wegen einer Komplettrenovierung geschlossen.

Die Böden wurden erneuert, neue Regale aufgestellt und die Wände gestrichen. Besonders freut Mitarbeiter Michael Funda die neue LED-Beleuchtung, die nicht nur viel Geld sparen soll, sondern auch deutlich angenehmeres Licht als zuvor verbreitet.

Biere aus aller Welt

Der Alldrink-Markt in der Arnulfstraße ist vielen noch als SBK-Getränkemarkt bekannt, obwohl der Markt schon Anfang des Jahres zu Alldrink wechselte. Das Sortiment reicht von einer internationalen Auswahl an Biersorten über „Odins Honigtrunk“ und Mineralwasser, Fruchtsäfte sowie Softdrinks bis zu Wein und Spirituosen. Mit der Renovierung sei das Sortiment um eine Handvoll neuer Artikel erweitert worden, berichtet Funda. „Wir haben ja schon so viel.“ Unter anderem nennt Funda das österreichische Stiegl-Bier als neue Sorte. Dazu kommen die altbekannten Leffe-Biere aus Belgien und spanische Spezialbiere. Was nicht vorrätig sei, könne bestellt werden.

Der Markt in der Arnulfstraße beschäftigt drei Mitarbeiter. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 19 Uhr. Die Alldrink-Zentrale sitzt in Heidelberg. Es gibt nach Unternehmensangaben über 100 Alldrink-Märkte in Südwestdeutschland.