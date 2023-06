Die getigerte Katze Sunny sucht dringen ein neues Zuhause. Sie ist 2021 geboren, sehr lieb und verschmust, wurde aber leider positiv auf Leukose getestet. Laut Tierheim könnte sie in einem Zuhause in Wohnungshaltung, mit gesichertem Balkon, als Einzelkatze oder bei einer ebenfalls Leukose positiven Katze untergekommen. Sie sitzt aktuell noch in Quarantäne weil das Tierheim kein Einzelzimmer frei hat und fühlt sich dort überhaupt nicht wohl. Wie das Tierheim betont, können Katzen auch mit Leukose ein hohes Alter erreichen. Bei Interesse informiert es gerne im Detail zum felinen Leukosevirus. Interessenten melden sich per Telefon unter 06331 65977 oder am besten per E-Mail: anfragen@tierheim-pirmasens.de.