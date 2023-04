Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ringen: Die Vereine in der Region begrüßen im Training zahlreiche Nachwuchs-Ringer. In Rheinland-Pfalz fehlt aber eine Ringer-Liga, in der sich die Nachwuchssportler messen können. Nur Turniere und Meisterschaften seien zu wenig, um gute Sportler auszubilden, klagt ein Trainer. Es gibt aber auch eine Gegenrede.

Alle drei Ringer-Vereine der Südwestpfalz, der ASV Pirmasens, der RSC Pirmasens-Fehrbach und der AC Thaleischweiler, haben ihre Herren-Mannschaften aus der Rheinland-Pfalz-Liga abgemeldet. Der