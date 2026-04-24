Im Fall des am 23. Dezember erdrosselten Hundes in der Pirmasenser Teichstraße hat die Zweibrücker Staatsanwaltschaft die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Das teilte auf Anfrage Felix Huth, Sprecher der Staatsanwaltschaft, mit.

Laut Ermittlungen der Polizei hatte ein Mann den sieben Jahre alten Hund mit Namen „Buddy“ auf offener Straße erdrosselt und anschließend selbst die Polizei informiert, dass sie das tote Tier abholen sollen. Der Vierbeiner gehörte sowohl dem Mann als auch seiner Ex-Freundin – beide wechselten sich mit der Betreuung des Hundes ab. Gründe für die Tat habe er damals nicht angegeben, erzählte die Ex-Freundin des Mannes. Bei dem getöteten Hund handelte es sich um einen Labrador-Golden-Retriever-Mischling.