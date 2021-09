Frische Luft, bunte Farben und Lust auf Neues: Vom 1. bis 3. Oktober lädt das Stadtmarketing zu den „Pirminius Wander- und Erlebnistagen“ ein. Im Mittelpunkt steht das Naturerlebnis, für traditionelle Wanderer ebenso wie für Freunde der Naturkunde und Familien mit Kindern − ganz nach dem Motto: „Draußen ist es mit Abstand am besten!“

An Wanderer, solche die es werden wollen und „Wiedereinsteiger“ wendet sich die Gesundheitswanderung am Freitag, 1. Oktober. Los geht es um 10 Uhr am Waldparkplatz des Pfälzerwald-Vereins Starkenbrunnen an der K 36. Wanderführer Jürgen Wachowski nimmt die Teilnehmer mit auf eine kurzweilige, fünf Kilometer lange Tour, bei der das sanfte „In-Bewegung-Kommen“ im Vordergrund steht. Muskulatur und Gelenke werden schonend auf „Betriebstemperatur“ gebracht, und es gibt laut Stadtmarketing Tipps, um typische Bewegungsmuster beim Wandern, Ausdauer und Motorik langfristig aufzubauen.

Wissenswertes zur Naturkunde und -geschichte erfahren die Teilnehmer am Samstag, 2. Oktober, bei der Tour durch den Pirmasenser Felsenwald. Rund drei Stunden hat Natur- und Landschaftsführerin Gabi Martin für die acht Kilometer lange naturkundliche Wanderung auf Teilen des Premiumweges eingeplant. Los geht es um 11 Uhr am Waldparkplatz Beckenhof.

Kleine erkunden magische Orte im „Zauberwald“

Am Sonntag, 3. Oktober, kommen die Jüngsten auf ihre Kosten, wenn es heißt „Willkommen im Zauberwald“. Martina Wagner, zertifizierte Fachkraft für Natur- und Umweltkunde, will mit Familien den bunten Herbstwald erkunden und mit Hilfe einer geheimnisvollen Landkarte magische Orte im „Zauberwald“ finden. Die zauberhafte Tour für kleine und große Entdecker beginnt um 10 Uhr am Parkplatz „Drei Buchen“ und dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Wie man Discgolf-Scheiben ins Ziel fliegen lässt, zeigen Stephan Hemmer und Moritz Rößler beim Disc-Golf-Schnupperkurs für Familien und alle Frisbee-Begeisterten im Strecktalpark. Am Sonntag ab 14 Uhr verraten die beiden Disc-Golf-Spieler ihre Tricks und laden zum Mitmachen ein.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme am Programm der „Pirminius Wander- und Erlebnistage“ ist auch in diesem Jahr kostenlos. Gefragt sind wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk. Durch die Corona-Auflagen ist eine Anmeldung für die verschiedenen Angebote notwendig: Stadtmarketing Pirmasens, Telefon 06331/2394330, E-Mail an evabroedel@pirmasens.de.

Eine Broschüre mit ausführlichen Informationen gibt es unter anderem beim Stadtmarketing, in der Tourist-Information im Rheinberger, im Bürger-Service-Center, in den Wanderhütten der Pfälzerwald-Vereine und zum Download auf www.pirmasens.de/tourismus.